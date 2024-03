Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Bezirksliga will der SVK als Spitzenreiter in Trippstadt seine Siegesserie fortsetzen. Am anderen Ende der Tabelle steht die SG Mannweiler, die im Kellerduell ganz dringend punkten muss.

Der SV Kirchheimbolanden war am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz spielfrei. „Wir hatten am vergangenen Donnerstag noch eine Testbegegnung, in der mal die Akteure gespielt