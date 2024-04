Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Ortsgemeinden in der VG Kirchheimbolanden haben dem Vorhaben bereits zugestimmt: Ihre Kitas sollen in die Trägerschaft der VG übergehen. In der Stadt Kirchheimbolanden gibt es allerdings noch massive Zweifel.

In allen Ortsgemeinderäten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde die Frage bereits diskutiert: Soll die Verbandsgemeinde künftig die Trägerschaft der Kitas übernehmen? Wieso stellt sich diese Frage?

Der