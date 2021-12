Die Corona-Pandemie bestimmte auch in diesem Jahr das Sportgeschehen. Dennoch gab es zahlreiche erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler im Donnersbergkreis. Die RHEINPFALZ will die Besten zusammen mit der Kreisverwaltung auszeichnen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mitmachen und bis 16. Januar Vorschläge für ihren Lieblingssportler und -verein einreichen. Zudem wird es zwei völlig neue Kategorien geben.

Das Coronavirus hatte den Sport erneut im Griff, ein normaler Trainingsbetrieb, aber auch die Wettkämpfe lagen zu Beginn dieses Jahres erneut auf Eis. Mit viel Einsatz, ehrenamtlichem Engagement und Ideenreichtum überbrückten die Donnersberger Vereine die ersten Monate, hielten ihre Mitglieder bei Laune und harrten aus. Diese Leistung wurde von RHEINPFALZ und Donnersbergkreis im Juni mit einer besonderen Ehrung gewürdigt: Statt einer Sportlerwahl wurden die Donnersberger Sporthelden in kleinem, festlichem Rahmen gekürt. Doch nun sollen endlich Nachfolger gefunden werden für Emma Lickes (Sportlerin des Jahres 2019) und Hannes Ebener (Sportler des Jahres 2019).

Denn in der zweiten Jahreshälfte verbesserte sich die Situation für Sportlerinnen und Sportler enorm – auch im Donnersbergkreis. Nach der Rückkehr auf die Trainingsplätze und in die Sporthallen im Sommer, starteten die Fußballer wieder in Pokalspielen, die ersten Sportler bereiteten sich auf Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften vor. Andernorts wurden Vereine zum Ausrichter für nationale Meisterschaften, es ging in Wettkämpfen wieder um Siege, Treppchenplätze und persönliche Bestleistungen. Die Tennisspieler griffen als eine der ersten wieder zum Racket, konnten ihre Medenrunde, die zwar verspätet begann, komplett zu Ende spielen. Die Fußballer nahmen wie die Hallensportler wenige Wochen später den Spielbetrieb für die Saison 2021/2022 wieder auf – Ausgang dort allerdings jetzt offen.

Denn Anfang Dezember zeichnete sich erneut in vielen Sportarten eine vorgezogene Winterpause, ein Aussetzen der Saison bis mindestens Jahresende, aufgrund der Pandemie ab. Da eine Nominierung zur Mannschaft des Jahres mitten in den noch laufenden Spielzeiten somit schwerfällt, wird die Sportlerehrung auch in diesem Jahr einen etwas anderen Ausgang nehmen als gewohnt.

Die Kategorien

Denn neben den bekannten Kategorien der Sportlerin und des Sportlers des Jahres wird auch wieder der Verein des Jahres gesucht, sowie Kandidaten in den beiden erstmals zur Wahl gestellten Kategorien „Talente des Jahres“ und einer Sonderkategorie für Schiedsrichter. Damit soll insbesondere zwei Aspekten Rechnung getragen werden. Denn zum einen sind es besonders die Nachwuchssportler, die Kinder, die von den Einschränkungen betroffen waren, die die Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen und Distanzunterricht in unvorstellbarem Ausmaß trifft und aus ihrem gewohnten Alltag reißt. Und zum anderen kämpfen Vereine und Verbände seit Jahren um Schiedsrichternachwuchs, um Ehrenamtler, die viele Stunden ihres Wochenendes für andere opfern, indem sie bei Wind und Wetter die Regeleinhaltung überprüfen und so den Spielbetrieb in vielen Sportarten erst möglich machen. Daher will der Donnersbergkreis zusammen mit der RHEINPFALZ in diesem Jahr mit den Auszeichnungen „Talente“ und „Schiedsrichter des Jahres“ ein besonderes Augenmerk auf diese Menschen richten.

Die Wahl

Für alle fünf Kategorien können Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den kommenden Wochen Kandidaten-Vorschläge einreichen. Wer ist Ihnen durch seine sportlichen Leistungen aufgefallen, wer hat die Auszeichnung als Sportlerin, Sportler, Talent, Verein oder Schiedsrichter in Ihren Augen verdient? Schreiben Sie uns Ihren Vorschlag mit einer kleinen Begründung bis Sonntag, 16. Januar, per Post an Die RHEINPFALZ – Lokalredaktion Kirchheimbolanden, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden, oder per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.

Der Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises wählt im Anschluss zusammen mit der Lokalredaktion die nominierten Sportlerinnen und Sportler aus, die dann Anfang des kommenden Jahres in der Donnersberger Rundschau vorgestellt werden. Auf den Internetseiten der RHEINPFALZ wird es dann zudem entsprechende Videos der Kandidaten geben. Und dann sind Sie als Leserinnen und Leser erneut am Zug: Denn Sie können aus den Nominierten Ihre Sportlerin und Ihren Sportler des Jahres 2021 wählen. Entweder online oder per Wahl-Coupon, der im Abstimmungszeitraum in der RHEINPFALZ abgedruckt sein wird.

Aus den bis Sonntag, 16. Januar, eingereichten Leser-Vorschlägen wird der Sportlerwahl-Beirat des Kreises zudem den Verein des Jahres, die Talente sowie Schiedsrichter bestimmen.