Die Schützengemeinschaft Marnheim wurde am 2. Mai 1972 gegründet. Drei Jahre später wurde ein eigenes Schützenhaus gebaut. Das Interesse am Schießsport, aber auch das Vereinsleben haben sich verändert. Das zeigt sich nicht zuletzt am Schützenhaus.

Der Verein zählt mittlerweile zu den 15 größten Schützenvereinen in der Pfalz. Wegen der 100 Meter Schießbahn ist die Anlage seit Jahren ein Alleinstellungsmerkmal im näheren Umfeld. Seit der Gründung sei der Verein stetig gewachsen. „Seit rund 20 Jahren liegt die Mitgliederzahl unverändert bei rund 220“, berichtet Gerhard Zahn, der seit 1985 Mitglied im Schützenverein ist. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr meldete sich der Dannenfelser damals zum Training an. Heute arbeitet der 57-Jährige bei Borg Warner in Kirchheimbolanden. Seit rund 15 Jahren ist er im Vorstand und seit August 2020 kommissarisch der Vorsitzende des Vereins. Angefangen habe er mit einer Großkaliberpistole und dem Revolver. Heute schießt er Unterhebel und Vorderlader, erzählt er. Zahn nahm bereits an Kreis- und Landesmeisterschaften sowie an der deutschen Meisterschaft teil.

Im Schützenkreis Kaiserslautern-Donnersberg erreichten einige Sportschützen aus dem Verein Titel und Platzierungen bei Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften, erzählt er. Die sportlichen Höhepunkte setzten bisher Michael Frey, Horst Kelm, Thomas Baumhakl und Lothar Schröder, die bei Europa- und Weltmeisterschaften im Vorderladerschießen mit der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich waren. „Das war um die Jahrtausendwende, da hatten wir einen großen Zulauf im Verein“, erinnert sich Vereinsmitglied Klaus Eva. Michael Frey sei immer noch aktiv im Verein. Wegen des großen Zulaufs und um Ausweichmöglichkeiten zu schaffen, wurden 2003 das Vereinsheim und die Schießanlage umfangreich renoviert. Neben einem zweiten Stock wurden auch die sanitären Anlagen erneuert. Die 10-Meter-Bahn für Luftgewehre wurde nach oben verlegt. Der 50- und 100-Meter-Schießstand wurde ebenfalls erneuert und schallisoliert. Im vergangenen Jahr sei der 25-Meter-Stand geplant gewesen. „Das konnte wegen der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden“, so Zahn.

Kaum Frauen bei den Schützen

Anfragen habe der Verein nach wie vor. Aber nur wenige Frauen seien im Verein. Das habe sich im Lauf der Zeit auch nicht verändert, so Zahn. „Das Vereinsleben war früher größer“, erinnert er sich. „Der Vorstand bestand in den 80er Jahren aus zwölf Personen.“ Zu der Zeit sei die Vereinsgaststätte an drei Tagen von den Mitgliedern betrieben worden. Heute sei es schwierig, überhaupt jemanden für den Thekendienst zu bekommen. Auch die Besetzung der Standaufsicht sei nicht leicht. Das Alter der Mitglieder gehe immer weiter nach oben – junge Schützen kommen nur wenige nach.

In der Vergangenheit habe es auch mehr Turniere gegeben. „Heute ist das Interesse nicht mehr so groß“, erzählt Zahn. Auch Mannschaften gab es in der damaligen Zeit mehr als zum jetzigen Zeitpunkt. Eine Mannschaft besteht aus vier bis fünf Personen. Einmal im Jahr finden die Kreis-, Landes- und deutsche Meisterschaft statt. „Da haben wir früher einen ganzen Tag durchgeschossen. Heute ist es ein Vormittag“, so Zahn. Rundenkämpfe, etwa sechs an der Zahl, die sich üblicherweise über das Jahr verteilen, werden zurzeit wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen. Das Training findet normalerweise im Marnheimer Schützenhaus jeden Dienstag, Freitag und Sonntag statt. Die Königsdisziplin des Schießens sei die Freie Pistole auf 50 Meter, berichtet Zahn.

„Waffengesetze wurden zu Recht verändert“

Seit vier Jahren nimmt der Verein an einer Aktion für Kinder teil. „Für die Jugendlichen haben wir extra Lasergewehre und Pistolen angeschafft.“ Damit könne nichts passieren. Wichtig wäre für die Jugendlichen, dass sie ihre Konzentration beim Schießen üben. Auf dem Schießplatz seien laut Zahn die Sicherheitsbedingungen hoch. „Jedem Schütze ist bewusst, wie gefährlich eine Waffe ist.“ Heute sei der Schießsport verpönter als in früheren Zeiten. „Früher konnte man sich sogar im Versandhauskatalog eine Waffe kaufen, heute ist das nicht mehr so einfach.“ Auch die Waffengesetze hätten sich zu Recht stark verändert. „Bei den Selbstladegewehren gibt es heute zum Beispiel eine Magazinbeschränkung.“ Das Gewehr sei auf zehn und die Pistole auf zwanzig Schuss begrenzt. Damals habe man zwar schon einen Tresor zur Waffenlagerung gebraucht, heute seien aber größere Tresore vorgeschrieben, da die Waffen und die Munition getrennt gelagert werden müssten. „Auch Kontrollen sind eingeführt worden, das gab es früher auch nicht“, berichtet der Vorsitzende.

Zahn hofft aktuell, dass der wegen der Corona-Pandemie ruhende Vereinsbetrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden kann.

