Beim Ferienprogramm der Schützengemeinschaft (SG) Marnheim können Kinder und Jugendliche spielerisch den Schießsport entdecken. Zum Mittagessen wird frisch gekocht und so auf ausgewogene Ernährung geachtet. Die Teilnehmer dürfen nicht nur auf runde Zielscheiben schießen, sondern auch auf Blumenvasen.

In der Schießhalle von der SG Marnheim ist es abwechselnd ganz ruhig oder ein bisschen laut. Das kommt darauf an, ob die fünf Teilnehmer am Ferienprogramm der SG Marnheim sich gerade auf das Schießen konzentrieren, oder ihre Scheiben anschauen und laut jubeln, wenn sie getroffen haben. Drei Mädchen und zwei Jungs probieren heute aus, wie gut sie mit den Schießgewehren treffen können.

Um 10 Uhr sind Marlene, Eva, Jonas, David und Leonie im Schützenhaus von Marnheim angekommen. Los geht es mit einer Besichtigung und dann folgt auch schon die Einweisung, wie das mit dem Schießen richtig geht: breitbeinig, gerade dastehen, das Gewehr laden, ansetzen, ganz ruhig stehen, zielen und schließlich abdrücken. Wegen Corona ist gerade nur jeder zweite Stand offen, damit genügend Abstand eingehalten werden kann.

Schießen plus Auspowern

Und dann wird trainiert: Schuss um Schuss geben die fünf Jugendlichen im Alter von elf bis 14 Jahren ab. Natürlich alles unter strenger Aufsicht von Annemarie Wilding, die zwischendurch auch immer wieder nützliche Tipps gibt: „Kopf gerade, Arm mehr anwinkeln, nicht die Position verlassen.“ Zwischendurch gibt es auch die Möglichkeit, die Infrarot-Pistolen des Vereins auszuprobieren.

Für Wilding ist und bleibt Schießen ein toller Sport, vor allem, weil die hohe Konzentration, die benötigt wird, gerade Kindern mit ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) oder ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) hilft, ruhig zu werden. Dazu noch ein Auspowersport wie Fußball oder Handball – das sei die perfekte Kombination.

Butterbrot wäre blöd gewesen

Während oben am Schießstand noch trainiert wird, ist Jasmin Wilding bereits in der Küche zugange. Denn beim Ferienprogramm der SG Marnheim wird auch auf gesunde Ernährung wert gelegt. Das heißt, bei allen Aktionen wird mit frischen und gesunden Zutaten gekocht. Im konkreten Fall heißt das, statt Spaghetti mit Tomatensoße gibt es ein nahrhaftes Pilz-Risotto mit Hähnchenfleisch – das auch fast bis auf den letzten Bissen aufgegessen wird. Annemarie Wilding kümmert sich noch um die Getränke, ihre Tochter bringt dampfend das Essen auf den Tisch, auf das sich die Kinder schon sehr freuen. Für dieses Konzept hat die SG Marnheim dieses Jahr auch den AOK-Gesundheitspreis „Sportjugend Pfalz“ gewonnen.

„Ich finde es toll, dass gekocht wird. Jetzt einfach nur ein Butterbrot zu essen, wäre blöd gewesen“, sagt Leonie, deren Vater im Schützenverein ist und sie deswegen zum Ferienprogramm geschickt hat. David und Marlene sind Geschwister. Ihre Mutter hatte von dem Angebot der SG in der Zeitung gelesen und die beiden fanden das eine gute Idee. Auch ihre Freunde Eva und Jonas waren schnell mit dabei.

Vollkornkekse zur Stärkung

Leonie kennt das Schießen von ihrem Vater, Eva und Marlene haben schon einmal Ostereierschießen ausprobiert und für Jonas und David ist es das erste Mal. Aber alle sind mit Feuereifer dabei. Leonie kann es zum Beispiel nach dem Essen kaum abwarten, wieder hoch an den Schießstand zu gehen. Die fünf sind sich mittags schon einig, dass sie nächste Woche auf jeden Fall noch einmal mit dabei sind.

Zurück am Schießstand wird nicht mehr nur auf runde und dreieckige Zielscheiben geschossen. Jetzt dürfen sich die Jugendlichen auch Karten mit Bildern aussuchen, die an bestimmten Punkten getroffen werden müssen: Eine Vase mit einem Blumenstrauß, wo das Blüteninnere genau getroffen werden muss, ein Seehund, der einen Ball balanciert, oder ein Schmetterling. Das kommt bei den Teilnehmern noch einmal sehr gut an. Zwischendurch gibt es Pausen, weil die Gewehre auf Dauer doch ziemlich schwer sind – dann gibt es Vollkornkekse zur Stärkung.

Nils erklärt: Sportschießen mit Köpfchen

Oft gibt es Vorurteile gegen Sportschützen. Dabei ist es ein Sport wie jeder andere. Es geht hier vor allem um Präzision und nicht etwa um Gewalt. Die Schusswaffe dient dabei rein als Sportgerät, auf lebendige Sachen wird nicht geschossen. Nur auf Zielscheiben. Und um diese zu treffen, braucht man ganz schön viel Konzentration. Man muss ganz ruhig stehen bleiben und ganz ruhig atmen – und dann noch ganz genau zielen. Es spielt also nicht nur der Körper eine Rolle bei dieser Sportart, sondern auch ganz entscheidend der Kopf.