Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze. Und so wurde das Pokalhalbfinale zwischen der SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil und dem SV Gundersweiler am Sonntag eine enge Kiste. Es wurde ein echter Thriller – mit dem besseren Ende für die klassenhöhere Mannschaft. Deren Trainer hat einen Wunschgegner, wenn um den Kreispokal gekickt wird.

Sowohl Philip Dautermann, spielender Co-Trainer der SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil, als auch Michael Hammerschmidt, Trainer des SV Gundersweiler, hatten es im Vorfeld geahnt: Es würde ein enges Spiel werden. Der SV Gundersweiler, der als A-Klassist auf dem Papier als Favorit in die Partie ging, setzte sich letztlich vor 135 Zuschauern knapp mit 3:2 (1:1) durch und steht damit im Endspiel.

„Ich hatte es ja im Vorfeld gesagt“, betonte Hammerschmidt, „Münchweiler ist eine sehr gute Truppe, die haben wirklich gute Fußballer drin. Dann dieser kleine Platz, der Wind, das war alles nicht so einfach.“ Dautermann erklärte seinerseits: „Wir haben alles gegeben. Schade, dass es nicht gereicht hat.“

Dabei fing alles gut an für die Heimmannschaft. Die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil ging in der 28. Minute in Führung – glücklich. Eine Flanke fälschte SV-Spieler Patrick Traub so unglücklich ab, dass sich der Ball unhaltbar für den Gundersweilerer Keeper Kevin Heske ins Tornetz senkte. Der Außenseiter führte mit 1:0. „Das hat die Sache natürlich noch schwerer gemacht“, sagte Hammerschmidt.

Steffes mit dem 1:1

Gundersweiler versuchte schnell zu kontern. Doch der Kopfball von Bastian Steer ging knapp am Tor des B-Klasse-Vertreters vorbei (29.). Drei Minuten später lag der Ball dann aber doch im Netz des Tores von Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil. Sascha Steffes hatte sich durchgesetzt, kam zum Abschluss und netzte zum 1:1 (32.) ein. Mit dem Remis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Der Außenseiter erwischte dann den besseren Start in den zweiten Durchgang. Schiedsrichter Tobias Persohn entschied acht Minuten nach Wiederanpfiff auf Elfmeter für Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil. Ali Jito war im Sechzehner gefoult worden. Doch der SG-Kapitän Lars Maul, der die Verantwortung übernahm, verschoss (54.). Und kurz darauf erzielte Jochen Gress praktisch im Gegenzug die 2:1-Führung (58.) für den SV Gundersweiler.

Dusel für den SV Gundersweiler

„Wer weiß, wie die Partie läuft, wenn der Elfer reingeht“, sagte Hammerschmidt. Er wusste, dass seine Elf in dieser Situation Dusel hatte. Dautermann erklärte: „Wenn der Strafstoß reingeht, dann sieht es noch einmal anders aus, aber egal. Wir sind ja dann doch noch mal zurückgekommen.“ Die Kombinierten blieben tatsächlich dran. Tim Schreiber gelang das 2:2 (64.). In der Folge hatte Gundersweiler aber die besseren Torchancen. Eine davon nutzte dann letztlich Rico Strohm acht Minuten vor Schluss zum 3:2 (82.). Das Tor erwies sich als spielentscheidend. Die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil kämpfte, konnte aber nicht mehr kontern. „Natürlich sind wir ein bisschen traurig, denn es war ein enges Spiel, in dem viel für uns drin war. Aber zugleich sind wir auch mega stolz, dass wir es so weit geschafft haben und mit einem klassenhöheren Team auf Augenhöhe gespielt haben“, befand Dautermann nach der knappen Niederlage seines Teams und betonte: „Ich hoffe, dass dieser Auftritt uns nun ganz viel Schwung für den Rest der Ligasaison gibt.“ In der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord rangiert das Team auf Platz zwei.

SVG-Trainer Hammerschmidt hakte das Spiel und den Finaleinzug dann auch schnell ab. Einen Lieblingsgegner für das Spiel um den Kreispokal hatte er auch schon: „Klar, der ASV Winnweiler, da spielt mit Waldemar Schneider mein bester Freund.“

Der Gegner der Hammerschmidt-Truppe wird erst noch ermittelt. Das zweite Halbfinale im Pokal des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg steigt am Mittwoch, 12. April, 18.30 Uhr, zwischen dem SV Katzweiler und dem ASV Winnweiler.

So spielten sie

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil: Brandt - Berktold, Ebelsheiser, Maul, Schmidt - Schreiber (89. Sautner), Iselborn (80. Handbuch), Martin (15. Czas), Fahr - Dautermann, Jito

SV Gundersweiler: Heske - Wernz, Schmidt, Traub, Gress - Leising, Pfeiffer (76. Biefang), Steer, Basalyk - Steffes (87. Fingerhut), Paul (53. Strohm)

Tore: 1:0 Traub (Eigentor, 28.), 1:1 Steffes (32.), 1:2 Gress (58.), 2:2 Schreiber (62.), 2:3 Strohm (82.) - Beste Spieler: Bertold, Jito - Steer, Steffes - Zuschauer: 135 - Schiedsrichter: Persohn (Bolanden)