Es geht um den Einzug ins Finale des Fußball-Kreispokals Kaiserslautern-Donnersberg. Die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil, die in der B-Klasse spielt, trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Rasenplatz in Alsenbrück-Langmeil auf den klassenhöheren SV Gundersweiler. Das zweite Halbfinale zwischen dem SV Katzweiler und dem ASV Winnweiler findet am Mittwoch, 12. April, statt.

Philip Dautermann (Co-Trainer SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil) über ...

... das Erreichen des Halbfinales: „Für uns ist der Einzug in die Runde der besten Vier schon ein sehr großer Erfolg. Wir sind ja noch der einzige Vertreter aus der B-Klasse. Aber klar: Wenn du schon so weit gekommen bist, dann willst du ins Finale.“

... den Gegner: „Mit dem SV Gundersweiler, Tabellenvierter der A-Klasse, haben wir einen sehr starken Gegner. Aber jeder Spieler möchte ins Endspiel. Wir wollen gerade zu Hause dem Favoriten alles abverlangen.“

… die personelle Lage: „Wir haben in der Rückrunde immer wieder Ausfälle von Stammkräften zu verzeichnen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Wir werden schon eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bekommen.“

… eine geplante Feier beim Einzug ins Finale: „Wir haben ja am Wochenende in der Liga spielfrei. Ich denke, dass wir bei einem Sieg etwas machen. Wir wollen jetzt erst mal spielen, dann schauen wir weiter.“

… seinen Tipp: „Wir schaffen es in die Verlängerung und dann gewinnen wir das Spiel im Elfmeterschießen.“

Michael Hammerschmidt (Trainer SV Gundersweiler) über ...

... das Erreichen des Halbfinales: „Natürlich wollen wir ins Finale einziehen. Diese Chance wollen wir nutzen. Aber ich erwarte ein sehr enges Spiel.“

... den Gegner: „Gesehen habe ich die SG in dieser Saison noch nicht. Aber was ich weiß: Die haben einen Kader, bei dem es keinen Totalausfall gibt. Das ist ein kompaktes B-Klasse-Team, das ja auch als Zweiter in der Liga vorne mitspielt. Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze.“

… die personelle Lage: „Nach den vielen Ausfällen in den vergangenen Wochen hat sich die Lage bei uns ein bisschen entspannt. Wir haben ja auch in der Liga an den kommenden zwei bis drei Wochenenden entscheidende Spiele. Aber ich schone niemanden, ich werde die bestmögliche Mannschaft spielen lassen.“

… eine geplante Feier beim Einzug ins Finale: „Wir haben nichts geplant, wie gesagt, in der Meisterschaft geht es für uns noch um Platz zwei.“

… den Tipp: „Wir gewinnen 3:1.“