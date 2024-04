In Breunigweiler wird für die Wahl zum Ortsgemeinderat eine Mehrheitswahl angestrebt. Ortsbürgermeister Marcel Form will ein unverbindliches Informationsschreiben veröffentlichen, das die Namen von Bürgern enthält, die im Rat mitwirken wollen. Auf dem Stimmzettel können dann acht wählbare Personen vermerkt werden. Interessierte können ihre Bereitschaft bis Montag, 29. April, beim Ortsbürgermeister anmelden. Weitere Infos gibt Form bei einer Sprechstunde am Montag, 22. April, 18 bis 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus.