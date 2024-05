Die Bennhausener Sirenen sind als erstes dran: Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden stellt alle Sirenen analoger auf digitale Funkalarmierung um. Wie der Pressewart der Feuerwehr Verbandsgemeinde, Walter Groß, mitteilt, erfolgt die Installation eines neuen Steuerungsgerätes am Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. Mai. Zum Test werden verschiedene Probealarme ausgelöst werden: neben dem bekannten Feueralarm auch andere Warntöne.

Die alten Luftschutzsirenen konnten bisher nur noch den Alarm für die Feuerwehren aussenden. Ähnlich wie die modernen Funkmeldeempfänger jedes Feuerwehrmannes können die Sirenen nach der Umstellung Codierungen empfangen, die es ermöglichen, auch eine Warnung der Bevölkerung mit anderen Tonfolgen durchzuführen. Eine gezielte Warnung der Bevölkerung eines Ortes wird damit wieder ermöglicht. Ein positiver Nebeneffekt ist laut Groß: Die Mehrzahl der lauten Alarme für die Feuerwehr werde wegfallen, bei kleineren Einsätzen sollen nur noch die Funkmeldeempfänger genutzt werden.

Alle Einwohner sollen Alarmierung hören

Nach den Sirenen in Bennhausen sind Schritt für Schritt alle anderen in der Verbandsgemeinde dran. Außerdem wird das Netz erweitert, sodass alle Einwohner, selbst in den Höfen, erreicht werden können. Wie die Verbandsgemeinde-Wehr mitteilt, sollen in einem zweiten, noch nicht terminierten Schritt die alten Luftschutzsirenen auf die modernen Durchsageeinrichtungen umgebaut werden.