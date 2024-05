Die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach hat den Meistertitel in der B-Klasse sicher. Der Kampf um Platz zwei ist weiterhin offen. Der TuS Ilbesheim steht bereits als Tabellenletzter fest.

Was sich bereits zu Beginn der Saison abzeichnete, ist seit gut einer Woche auch rechnerisch nicht mehr zu ändern: Die SG Eiche Sippersfeld/ Lohnsfeld/ Neuhemsbach holt souverän den Meistertitel in der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg-Nord. Die Zahlen der Mannschaft von Erfolgscoach Heiko Ackermann sprechen für sich und verdeutlichen, wie konstant sich das Team um Torjäger Marc-Andre Bartels in der laufenden Runde präsentierte: Nach dem 4:1-Erfolg über die Bezirksligareserve der SG Rockenhausen/Dörnbach vor 110 Zuschauern war die Meisterschaft auch rechnerisch besiegelt. Dieser Erfolg war das 21. B-Klasse-Spiel der Grün-Weißen in der laufenden Saison, in allen diesen Partien holten die Kombinierten mindestens einen Punkt. Lediglich zwei Unentschieden (3:3 gegen TSG Kerzenheim und 0:0 gegen Shqiponja Kaiserslautern) musste die Ackermann-Truppe „verkraften“. Die restlichen 19 Spiele gewann der verdiente Meister teils überdeutlich.

Keine Überraschung

„Was die Jungs diese Saison abgerissen haben, muss man würdigen. Nach so vielen Jahren wieder Meister zu werden, ist etwas ganz Besonderes“, zeigt sich der Meistertrainer nach dem Erreichen seines großen Ziels emotional. Bereits nach seiner Übernahme gegen Ende der abgelaufenen Saison war bei den Kombinierten ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Dass seine Mannschaft nun den Weg in die A-Klasse antreten wird, dürfte nur für wenige Fußballkenner eine Überraschung sein. In allen relevanten Statistiken führen die Grün-Weißen die Tabelle beeindruckend an. Sowohl zuhause als auch auswärts sammelte die Mannschaft um Ausnahme-Torhüter Tom Leitsbach die meisten Punkte. Mit bisher 92 eigenen Treffern erzielte die Eiche-Offensive die mit Abstand meisten Treffer Liga weit.

Ganze 43 Tore gehen auf das Konto des Mannes mit der eingebauten Torgarantie, Stürmer Marc-Andre Bartels. Zum Vergleich: Der FC Shqiponja Kaiserslautern (40 Tore), ASV Winnweiler II (43), SV Alsenborn II (42), TSG Albisheim (34) und TuS Ilbesheim (23) erreichten diese Trefferzahl im Kollektiv nicht, oder nur knapp. Lediglich in der Defensive waren die Kombinierten bislang nicht das Maß aller Dinge. Mit 26 Gegentreffern (SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen) und 27 Gegentoren (TuS Bolanden) weisen zwei Teams in dieser Statistik einen besseren Wert auf. Teufelskerl Leitsbach musste 29-mal das Rund aus dem eigenen Kasten holen. Dass die perfekte Runde ohne Saisonniederlage nicht zustande kam, wohl nur ein kleiner Wermutstropfen in der Grün-Weißen-Feierwelt in Sippersfeld und seinen Partnervereinen. Die wegen des DFB-Pokalfinals auf den 1. Mai vorgezogene Partie gegen die Zweitvertretung des SV Alsenborn verlor der frischgebackene Meister nämlich. Vielleicht auch, weil sich Spieler und Verantwortliche schon auf die große gemeinsame Feier freuten, die für danach geplant war. Gegen den SV Imsbach zeigte die SG dann wieder ihr wahres Gesicht, siegte 2:0.

Das Schicksal des Schlusslichts

Für den SV Imsbach geht es im direkten Duell gegen den TuS Bolanden in unserem „Spiel der Woche“ noch um den zur Relegation berechtigenden zweiten Platz. Mit nur fünf Punkten belegt der TuS Ilbesheim den letzten Platz, den er auch rechnerisch nicht mehr verlassen kann. Ob das Schlusslicht nach der Saison den Weg in die C-Klasse antreten muss, hängt davon ab, wie die Konstellation in den höheren Ligen ist. In den letzten Jahren kam es immer wieder vor, dass es aus der B-Klasse keine Absteiger gab.