Ella und Dieter Rekewitsch aus Breunigweiler feiern am Mittwoch, 28. Februar, ihre Diamantene Hochzeit. Geboren sind die 88-Jährige und der 86-Jährige in Litauen, von dort aus kamen sie über die Insel Rügen in die Pfalz. Schon seit jungen Jahren wohnen die beiden in Breunigweiler, vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Ella Rekewitsch kümmert sich um den Haushalt und strickt und häkelt gerne. Die Leidenschaft ihres Ehemanns Dieter sind noch heute Autos und Motorräder. Mit dem Paar freuen sich zwei Kinder, vier Enkel und vier Urenkel.