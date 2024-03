Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis zum frühen Abend kam es in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter schwarzer BMW wurde im Bereich des linken hinteren Radkastens beschädigt – wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, wie die Polizei vermutet. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem BMW wird laut Polizei auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter 06361 917-0 entgegen.