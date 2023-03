Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sobald der erste Schnee liegt, übt der höchste Berg der Pfalz noch einmal einen ganz besonderen Reiz aus. Dann strömen Jahr für Jahr so viele Besucher hinauf, dass rund um den Donnersberg Verkehrschaos droht. Die eigens eingerichtete Arbeitsgruppe will in diesem Jahr auf die Vernunft der Gäste setzen.

Beidseitig zugeparkte Straßen, verstellte Waldwege, überfüllte Parkplätze, dazwischen Fußgänger kreuz und quer. Kein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge. Diese