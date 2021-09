Die Radballer vom Radfahrer-Verein Bolanden (RVB) werden auch im Finale des Rheinland-Pfalz-Pokals vertreten sein. Jürgen Brach und Markus Hack reichte im Halbfinal-Turnier ein Sieg und das bessere Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz.

Der RVB III musste in Klein-Winternheim gegen zwei Teams aus Ebersheim und eine Mannschaft aus Klein-Winternheim antreten. Die weiteren Bolandener Oberliga-Mannschaften, alle drei waren qualifiziert, mussten aus persönlichen Gründen ihren Start absagen.

Gleich im ersten Spiel gegen Klein-Winternheim gab es für Brach/Hack dank eines ruhigen und souveränen Spielaufbaus einen 4:1-Sieg.

Gegen Ebersheim I und II waren die Routiniers dann jedoch nach Angaben des RVB zu offensiv eingestellt. Im offenen Schlagabtausch mit vielen Treffern waren sie teilweise zu forsch, was sich auch in einfachen Ballverlusten und Gegentoren widerspiegelte. Beide Partien wurden in den Schlussminuten entschieden, mit dem schlechteren Ausgang für den RVB; beide Spiele endeten 5:8.

Mit nur einem Sieg aus drei Begegnungen konnte sich der RVB dennoch den Einzug ins Finalturnier sichern. Sie waren zwar punktgleich mit Ebersheim I (3 Punkte/13:13) und Klein-Winterheim (3/5:15), kamen durch das bessere Torverhältnis aber auf Rang drei (14:17). Das Finalturnier findet am 2. Oktober statt. Der Spielort steht noch nicht fest.