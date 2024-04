Weil ein Spieler zwischenzeitlich woanders festgespielt ist, bildeten die Routiniers Jürgen Brach und Markus Hack das RVB-Duo in der Oberliga.

Beim Rückrundenstart in der Radball-Oberliga streiften sich zwei Routiniers des RV Bolanden das blau-weiße Trikot über. Durch das mehrmalige Aushelfen von Noah Gehrhardt in der 2. Bundesliga ist er festgespielt und kann nicht weiter gemeinsam mit Sebastian Gebhardt in der Oberliga starten. Somit bildeten Jürgen Brach und Markus Hack das RVB-Duo.

In der ersten Partie konnten beide einen ungefährdeten 6:0-Sieg gegen Altenkessel einfahren. Gegen die Hausherren aus Klein-Winternheim gab es ein 3:3. Eng verlief die Partie gegen Gau-Algesheim I, aber am Ende folgte ein 4:2-Sieg. Gegen Gau-Algesheim II führten Brach/Hack zwar mit 4:1, gaben das Spiel aber letztlich noch mit 4:5 aus der Hand.

Mit diesen Ergebnissen verteidigte der RVB seinen vierten Tabellenplatz und hält mit drei Punkten Abstand den Anschluss an Rang drei.