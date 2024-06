Der Radfahrer-Verein Bolanden veranstaltet am Sonntag auf Initiative des Vorsitzenden Hermann Schäffer ab 10 Uhr erstmals ein Radrennen für die jüngsten Sportler – das sogenannte „Fette Reifen Rennen“. Rennräder sind dabei nicht erlaubt.

Bei der Veranstaltung bekommen die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich in einem ersten sportlichen Wettkampf mit Gleichaltrigen zu messen. Gefahren werden am Sonntag vier Rennen in unterschiedlichen Altersklassen rund um das „Katzenstück“ in Bolanden. Die U-förmige Straße ist bestens geeignet, um die jungen Sportler sich auf einer Rundstrecke messen zu lassen. Der Start-Ziel-Bereich ist auf Höhe des Hauses „Am Katzenstück 18“ ,

Das erste Rennen über eine Runde wird um 10 Uhr gestartet. Dort messen sich die Laufradler bis zu einem Alter von maximal vier Jahren. Anschließend startet um 10.45 Uhr das Rennen bis sechs Jahre über zwei Runden (Fahrrad oder Laufrad). Um 11.30 Uhr folgt der Startschuss zum Rennen für Fahrer bis zu einem Alter von acht Jahren über vier Runden des Kurses rund um „Am Katzenstück“ und dem „Bennhauser Pfad“ als Verbindung des Rundkurses. Das letzte Rennen absolvieren die Radler bis zehn Jahre über sechs Runden. Der Startschuss dazu fällt um 12.45 Uhr.

Helmpflicht und keine Rennräder

Für alle Rennen gilt eine Helmpflicht und Rennräder sind, wie der Name „Fette Reifen Rennen“ sagt, nicht erlaubt. Die Anmeldung zu den Rennen kann im Vorfeld per Mail an vorstand@rv-bolanden.de oder bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Rennen direkt vor Ort durchgeführt werden. Es wird keine Startgebühr erhoben. Somit kann sich jeder interessierte Nachwuchsradler dafür melden. Alle Teilnehmer werden ausgezeichnet – und für eine Platzierung auf dem Treppchen winken sogar Pokale.

Da an der Strecke ein absolutes Halteverbot herrscht, bittet der RV Bolanden darum, die Parkplätze am Sportplatz am Ende der Bennhauser Straße zu nutzen. Von dort aus gibt es einen direkten Fußweg zum Start-Ziel-Bereich auf Höhe des Hauses „Am Katzenstück 18“.