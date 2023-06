Der Radfahrer-Verein Bolanden muss das lange Zeit für Juni geplante Radrennen ins Spätjahr verschieben.

Die 54. Auflage vom Großen Internationalen Straßenpreis des Donnersbergkreises sollte nach einigen Umterminierungen letztendlich am 17. Juni stattfinden. Aufgrund einiger nachträglichen Überschneidungen in den Terminkalendern des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und des Pfälzischen Radfahrer Bund (PRB) wurde das Rennen dann auf einen Samstag gelegt um keine Konkurrenz-Veranstaltung zu einem weiteren Rennen in Rheinland-Pfalz zu haben.

Die teils geänderten und verschärften Vorgaben, sowie die Planungen um den Rad-Klassiker an einem Samstag auszutragen, machten es für das Organisationsteam nicht einfach. Bis zum Schluss versuchte der Vorsitzende Hermann Schäffer gemeinsam mit Gemeinde und Feuerwehr, das Rennen wie geplant durchführen zu können. Allerdings ohne Erfolg. Alle in Bewegung gesetzten Hebel reichten nicht aus, um das Event sicher für alle Beteiligten an diesem Termin auf die Beine zu stellen. Und die Sicherheit aller Beteiligten geht immer vor.

Der RV Bolanden plant nun, das Rennen im September durchzuführen und wird entsprechend informieren. Zunächst muss nun ein möglicher Austragungstermin mit dem Bund Deutscher-Radfahrer und dem Landesverband abgesprochen werden.