Wieder einmal haben „The Rockys“ von der IGS Rockenhausen ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Gleich in zwei VEX-Robotics-Wettbewerben haben sie sich für die Deutsche Meisterschaft in Hamburg qualifiziert: in „Pitching In“ und „Tipping Point“.

„Wir freuen uns, dass unsere Grundlagenarbeit hier an der IGS besonders ernst genommen wird und die bereits über viele Jahre erfolgreiche Gestaltung nicht unbemerkt bleibt“, betont Projektleiter Heiko Baumann mit dankendem Verweis auf die von Matthias Kühle, Leiter der Lehrlingswerkstatt der Firma Adient, überreichten zwei neuen Robotersets und Teamshirts für die VEX-Teams der IGS im Wert von 3000 Euro. Eine Unterstützung, die gerne angenommen wurde.

Zu welchen Leistungen „The Rockys“ in der Lage sind, haben sie jüngst in einem Turnier, ausgetragen in Aula und Mehrzweckraum der eigenen Schule, wieder einmal bewiesen. Im VEX IQ Challenge am ersten Turniertag konnten sich die IGS-Teams in den Vordergrund spielen. Sowohl in der Teamwork- als auch der Robot Skills Challenge überzeugten sie und lösten das Ticket für die Deutsche Meisterschaft Ende Mai. Bei der Teamwork Challenge konnten dabei die Plätze eins bis drei belegt werden.

Zweiter Tag gehört den Blechrobotern

Der zweite Tag gehörte dann den großen Blechrobotern im Wettbewerb des „Tipping Point“. Nachdem die Rockys die Einzelwertung im programmierten und ferngesteuerten Modus gewonnen hatten, ging es im Teamwork-Finale gemeinsam mit dem Freiburger Team gegen ein Team aus Stuttgart und ein Team aus Rüsselsheim. Nach einem schweren Foul der Freiburger Teampartner ging das erste Finalmatch 80 zu 90 verloren. Im zweiten und dritten Satz allerdings ließen die Rockys nichts anbrennen (120 zu 0 und 140 zu 3) und gewannen mit den Freiburgen das Finale.

Übrigens: Da die Weltmeisterschaft bereits Anfang Mai stattfindet, die Deutsche Meisterschaft aber erst später, wird für die Qualifikation zur WM ein Online-Wettbewerb abgehalten, um die zwei Startplätze für die WM, die Deutschland zustehen, auszuloten.

Zur Sache: I: VEX IQ Challenge Pitching In

Ein Wettbewerb für die Jahrgangsstufen fünf bis acht. Die Spielfläche beträgt 1,8 Meter auf 2,4 Meter. Ein Match dauert 60 Sekunden. Ziel ist es, mit Partner oder alleine so viele Punkte wie möglich zu erreichen, indem man Bälle in Tore schießt, Korridore abräumt und am Ende des Spiels den Roboter aufhängt. Die besten Teams werden in drei Spielmodi ermittelt. In der Teamwork Challenge treten zwei Teams in 60-sekündigen Teamwork-Spielen an, bei der Robot Skills Challenge tritt jedes Team einzeln mit dem Roboter auf dem Spielfeld an. Die Robot Skills Challenge beinhaltet einen Driver Skills Modus und einen Programming Skills Modus. Im Driver Skills Modus müssen die Aufgaben mit der Fernsteuerung gelöst werden, im Programming Skills Modus muss der autonom fahrende Roboter die Punkte ohne Fernsteuerung sammeln.

Als besonders geschickt konnten sich im VEX IQ Challenge die Teams der IGS in den Vordergrund spielen. Sowohl in der Teamwork als auch der Robot Skills Challenge überzeugten die Rockys und lösten das Ticket für die Deutschen Meisterschaften Ende Mai. Bei der Teamwork Challenge konnten die Plätze eins bis drei übrigens belegt werden.

Zur Sache II: VEX VRC Tipping Point

Ein Wettbewerb für Schüler der Mittelstufen, Oberstufen und Berufsschulen (SEK II). Das Spielfeld hat die Maße 3,65 Meter auf 3,65 Meter. Ziel ist es, eine höhere Punktzahl als die gegnerische Allianz zu erreichen, indem man Ringe sammelt, mobile Tore verschiebt und diese und Roboter auf eine Plattform stellt. Während eines Matchs in der Kategorie Tournament spielen zwei Allianzen gegeneinander. Jede Allianz besteht aus zwei Teams. Im Spiel haben die Roboter zunächst 15 Sekunden Zeit, um die Aufgaben autonom zu lösen. Im Anschluss stehen 105 Sekunden im Fernsteuerungsmodus zur Verfügung. Bei der Robot Skills Challenge versucht jedes Team einzeln mit seinem Roboter abwechselnd in jeweils 60 Sekunden ferngesteuert bzw. autonom fahrend so viele Punkte wie möglich zu sammeln.

Besetzung und Platzierung der IGS_Teams:

VIQC Unterstufe 1. Platz Jonas Köhler, Adrian Weber, Colin Rother, Conner Daiber (alle 6d), 2. Platz Tobias Graf, Henning Grüßel, Bartek Cioleck, Jolina Buhrmann, Mia Paulina (alle 6a).

VIQC Mittelstufe 3. Platz Jannik Matuszewski (6d), Tobias Axel, Dominik Gasior, Ben Sittel (alle 7c).