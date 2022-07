Jogger und Wanderer müssen beim ersten „Rhoihesse-Palz-Laaf“ am Samstag eine 7,6 Kilometer lange Strecke bewältigen. Als Belohnung gibt es ein Hoffest. Der Gesamterlös geht an Kinder, die von der Flut im Ahrtal betroffen sind.

Gejoggt und gewandert wird ab dem Sportplatz in Mauchenheim. Um 9 Uhr starten dort 60 Jogger durch Wald und Weinberge bis nach Oberwiesen. „Alles geschieht unter normalen Wettkampfbedingungen“, so Janine Malkmus, eine der Organisatorinnen.

Von 12.30 bis 16 Uhr ist die Strecke dann für Wanderer freigegeben. Auch mit Kinderwagen oder Bollerwagen kann sie laut Veranstalter – neben Malkmus sind das Caroline Pitzke und Stephan Reiser aus Mauchenheim – gut bewältigt werden. Ziel ist wie am Vormittag das Hoffest auf dem Gelände der Elektrofirma Malkmus in Oberwiesen. Hier können sich die Jogger und Wanderer an Angeboten aus der Region erfrischen, beispielsweise gibt es Volkerbräu, und Sven Seemann aus Alzey ist mit seinem Eiswagen vor Ort. „Und es gibt Schattenplätze zum Ausruhen“, so Janine Malkmus mit Hinblick auf die erwarteten hochsommerlichen Temperaturen.

Der Lauf am Vormittag ist ausgebucht, für die Wanderung am Nachmittag ist keine Anmeldung nötig. Von 17 bis 19 Uhr fahren Shuttlebusse zurück an den Sportplatz in Mauchenheim, wo Parkmöglichkeiten bestehen.

Infos