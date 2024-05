Der TuS Rüssingen hat es geschafft und sich am letzten Spieltag, mit einem 3:0 (1:0)-Sieg beim BFV Hassia Bingen den Klassenverbleib gesichert. Somit spielt der TuS auch in der nächsten Saison in der Verbandsliga.

Vor dem letzten Spieltag ging es im Abstiegskampf extrem eng zu. Mit dem SV Hermersberg, Hassia Bingen und dem TuS Hohenecken gab es bereits drei Mannschaften die als Absteiger feststanden. Für den vierten