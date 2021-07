In keiner anderen deutschen Kommune waren die Wahlberechtigten bei den vergangenen fünf Bundestagswahlen seit 2002 so nah dran an den deutschlandweiten Ergebnissen wie in Kirchheimbolanden. Zwei Fragestellungen sollen bei einer Dokumentation geklärt werden, die im Vorfeld der Bundestagswahl zur besten Sendezeit im ZDF laufen wird: Warum ist der Wähler in Kibo ein Durchschnittswähler? Und natürlich: Können die Kirchheimbolander das Ergebnis der anstehenden Wahl voraussagen? Am Wochenende, 10. und 11. Juli, wird auf dem Römerplatz ein Wahlstudio aufgebaut, in dem die Probestimmen abgegeben werden können. Wer in der Doku mitwirken möchte, kann außerdem auf dem orangen Wahlsofa Platz nehmen und sich interviewen lassen. An beiden Tagen können Bürger zwischen 10 und 16 Uhr vorbeikommen; eine Anmeldung ist auch unter brumm@ecomedia.tv möglich.