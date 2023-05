Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Feldberg, Winterberg oder Erbeskopf: In jüngster Zeit gab es keinen Tag ohne Meldungen über Verkehrschaos und Besucherströme in den Schneeregionen. Was sich zeitgleich am Donnersberg abspielte, stand dem in nichts nach – um eine Sperrung der Zufahrtsstraße bis 16 Uhr kamen die Behörden nicht herum. Erledigt hat sich das Problem damit allerdings nicht.

70 Autos innerhalb von viereinhalb Minuten hat Tanja Gaß, Abteilungsleiterin Ordnung und Verkehr der Kreisverwaltung, gezählt, als am Samstag um 16 Uhr die Sperrung der Straße