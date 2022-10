Im Rahmen der Edelbrandprämierungsfeier in Neustadt hat Norbert Schindler, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Staatsehrenpreise und Ehrenpreise für Erzeuger aus den Regionen Pfalz und Rheinhessen überreicht. Auch Betriebe aus dem Donnersbergkreis sind unter den Preisträgern. Zur Prämierung wurden insgesamt 401 Erzeugnisse von 55 Betrieben angestellt. Wie Schindler erläuterte, hat sich die Zusammensetzung der Destillate im Lauf der Jahre verändert. Während die Obstsorten nach wie vor sehr beliebt und stark vertreten sind, sind auch Gin und Whisky mittlerweile etablierte Produkte. „Die Kammerpreismünzen, die in Gold, Silber und Bronze als Plakette auf den prämierten Erzeugnissen sichtbar werden, sind ein Zeichen für die besondere Qualität der Erzeugnisse und eine Würdigung der handwerklichen Kunst der Erzeuger“, sagte Schindler.

Auch zwei Betriebe aus dem Donnersbergkreis wurden bei der Edelbrandprämierung ausgezeichnet: Einer der beiden Staatsehrenpreise für Edelbrände 2022 ging an die Nordpfälzer Edelobst- und Whiskydestille in Winnweiler. Ein Ehrenpreis Edelbrände 2022 ging an die Brennerei Steffen Geißler in Breunigweiler.