Bei einer Verkehrskontrolle in der Alsenzstraße deckte die Polizei am Montag zwei Fälle von Drogen am Steuer auf. Ein 32-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis und ein 25-jähriger Transporter-Fahrer aus Kaiserslautern mussten am Montag ihre Fahrt beenden, nachdem Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt worden waren. Während ein Test beim Älteren nicht möglich war, reagierte der jüngere Fahrer positiv auf Amphetamin. Beide erwartet nun je nach Ergebnis der Blutproben vermutlich ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Zusätzlich wurden ein Fahrzeug mit technischen Veränderungen und vermutlich erloschener Betriebserlaubnis, ein Auto mit mehr als vier Monaten überfälliger Hauptuntersuchung und drei Fahrer ohne mitgeführte Dokumente festgestellt.