Nach jahrelangem Leerstand herrscht in den Räumen des ehemaligen Drogerie-Marktes „Schlecker“ auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Ringstraße wieder Leben. Am Montag eröffnet Paulina Kowalski auf 140 Quadratmeter und drei Behandlungszimmern im Erdgeschoss ihre eigene Physiotherapiepraxis.

Diesen Wunsch hatte die bald 30-Jährigen schon lange. In Kwidzym (Pommern, Nordpolen) geboren und aufgewachsen absolvierte Kowalski an der Nikolaus-Kopernikus-Universität Torun ein Bachelor-Studium in Physiotherapie. Mit 25 Jahren kam sie nach Deutschland und arbeitete in Sembach und Kaiserslautern in zwei Praxen. Die Westpfalz und der Donnersbergkreis waren ihr dabei nicht unbekannt, wohnten ihre Eltern doch zwischenzeitlich in Winnweiler.

„Wir haben dann im Umkreis von 30 Kilometern nach einer passenden Immobilie gesucht und sind hier in Rockenhausen fündig geworden“, berichtet Kowalski, die mit ihrem Mann Tomasz und dem acht Monate alten Sohn Jan über der Praxis wohnt. Das verschafft ihr bei Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr Flexibilität. „Unsere Patienten dürfen sich bei uns auf schnelle Termine, eine freundliche Atmosphäre, sowie einen modernen und großen Wartebereich freuen“, erläutert Kowalski, die auch Hausbesuche anbietet.

Fachkompetenz ausbauen

Bei all ihrer Therapiearten (manuell, Krankengymnastik, Fango, usw.) ist es für Kowalski besonders wichtig, „in alle Richtungen zu schauen und keine Scheuklappen aufzuhaben“. Von ihrem Team, dass sie personell noch weiter ausbauen möchte, und sich selbst, erwartet die Physiotherapeutin, sich stets durch Fortbildungen und Schulungen weiter zu qualifizieren und die Fachkompetenz auszubauen. Am Montag darf Paulina Kowalski „endlich“ loslegen.