„Schau hin nach Golgatha“, so lautete der Titel oder eigentlich der emphatischer Appell einer Passionsmusik am Karfreitag in der protestantischen Peterskirche Kirchheimbolanden. Das Konzert leitete der scheidende Bezirkskantor Martin Reitzig.

„Schau hin nach Golgatha“: Das klingt fast suggestiv und doch war der Grundcharakter der sehr gut besuchten Veranstaltung eher von Verinnerlichung und Entrückung, von einem persönlichen