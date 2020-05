Die diesjährige Hexennacht in Rockenhausen verlief nach Polizeiangaben ruhig. Wie allerdings nachträglich bekannt wurde, hatten unbekannte Personen ein Steinbacher Ortsschild entfernt und durch das Ortsschild von Jakobsweiler ersetzt. Das Ortsschild von Steinbach wiederum befand sich am Ortseingang von Jakobsweiler. Ein Sachschaden ist dabei nicht entstanden. Vermutlich ebenfalls in der Hexennacht hatten unbekannte Täter in der Kaiserstraße in Langmeil den Auspuff eines geparkten PKW mit Bauschaum befüllt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06361/ 917-0.