Nach schwerer Krankheit ist der Dielkirchener Ortsbürgermeister Werner Maximilian Lieb am 23. November im Alter von 59 Jahren gestorben. Er hatte die Gemeinde seit 2019 geführt.

Der ehemalige Berufssoldat gehörte ab 2014 dem Gemeinderat an. 2019 wurde er dann in Urwahl als einziger Bewerber mit 70,5 Prozent der Stimmen zum Ortschef gewählt. Beruflich war seine Leidenschaft das Fliegen – hierbei trat er in die Fußstapfen seines Vaters, der als Jet-Pilot in Kalifornien tätig war. Werner „Max“ Lieb wurde selbst Pilot, arbeitete sich zum Kapitän der Ausbildungsstaffel Tornado („Top-Gun-Schule“) in New Mexico hoch. Weiterhin galt seine Liebe dem Westernreiten; erst als Aktiver, später als Trainer beziehungsweise Trainer-Ausbilder. 2013 betreute er das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft in China.

Vor rund zehn Jahren zog er mit seiner Partnerin Martina Steinmetz in die Nordpfalz, eröffnete mit ihr auf dem Hanauerhof bei Dielkirchen die „Thunder Mountain Ranch“. In der Gemeinde engagierte er sich unter anderem als Vorsitzender der Jagdgenossenschaft, im Feuerwehr-Förderverein, im Sportverein, im SPD-Ortsverein und bei der Boulegruppe.

Die Geschäfte der Ortsgemeinde leitet nun kommissarisch die erste Beigeordnete Karin Cramme-Renner. Laut Gemeindeordnung soll binnen drei Monaten ein neues Dorfoberhaupt bestimmt werden. Nach Auskunft der VG-Verwaltung wird der Wahltermin aber voraussichtlich im März liegen.