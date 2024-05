Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes waren die „Omas gegen Rechts“ aus Rockenhausen am Freitag, 24. Mai, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten.

Unter dem Motto „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ diskutierten die Omas bei Gebäck und Tee mit Passanten, was Demokratie bedeutet und ob sie in Gefahr ist. Wie Petra Meinzer, die Rockenhausener Sprecherin der Initiative, im Nachgang zur Veranstaltung mitteilte, sei die Gruppe der Überzeugung, dass in Deutschland gerade ein Rechtsruck stattfinde und dass es wichtig sei, dem etwas entgegenzusetzen. Die „Omas gegen Rechts“ haben sich seit ihrer Gründung zu einer Initiative mit mehr als 30.000 Aktivistinnen entwickelt und sind vor kurzem mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet worden. Neben dem Kampf gegen rechtsradikale Tendenzen setzen sie sich auch für Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit ein und unterstützen „Fridays for Future“.