Am Sonntag bietet der Donnersberg-Touristik-Verband die letzte geführte Mountainbike-Tour der Saison an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof in Rockenhausen. Als Tourguide wird Uwe Pfeiffer dabei sein. Die Teilnehmer fahren zunächst in Richtung Ruppertsecken. Weiter geht es über Oberwiesen, Niederwiesen und Orbis nach Kirchheimbolanden. Von dort aus fahren die Teilnehmer hinauf zum Gipfel des Donnersbergs. Der Rückweg führt über Falkenstein und das Degenbachtal zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke ist konditionell sehr anspruchsvoll, auf rund 64 Kilometern sind etwa 1500 Höhenmeter zu überwinden. Helm und Radhandschuhe sind erforderlich, eine Radbrille wird empfohlen. Anmeldung ist noch möglich bis Freitag, 7. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.