Wie schon im Juni 2020 erstrahlte das frühere Postgebäude am Kirchheimbolander Parkdeck am Dienstagabend in der Signalfarbe Rot. So nett das auch anzuschauen war, so hat die Sache doch einen ernsten Hintergrund: Mit der Illumination ihres Firmensitzes hat sich Timo Holsteins Agentur Eigenartevents an der zweiten „Night of Light“ beteiligt, mit der die Veranstaltungsbranche auf ihre großen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie aufmerksam macht. „Die Aktion soll darauf hinweisen, dass wir weiter Probleme haben“, sagt Holstein. zum Protesttag. Überbrückungshilfen seien gerade in der Branche oft nicht effektiv, zudem fehlten grundsätzliche Perspektiven. So gebe es nach wie vor keinen Beschluss auf Bundesebene, wann es mit Großveranstaltungen weitergehen könne. Holstein, der auch einen Runden Tisch der Veranstaltungswirtschaft Rheinhessen/Pfalz mit initiiert hat, hatte immer wieder auf die existenzbedrohende Situation für viele Akteure der Veranstaltungsbranche hingewiesen.