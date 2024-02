Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Musical von und mit Kindern geben. Organisiert wird es abermals von der jungen Kantorei der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Rockenhausen unter der Leitung von Dekanatskantor Diethelm Schlegel. „Letztes Jahr waren das Publikum und die Kinder so begeistert davon und wollten so etwas unbedingt noch mal machen“, erklärt er. Das diesjährige Musical heißt „Noah und die Sintflut“ und handelt von der bekannten Bibelgeschichte rund um Noah, die Arche und die Flut. Wie Kantor Schlegel erklärt, soll es zusätzlich die Gemeinsamkeiten zur Sintflut in anderen Religionen erläutern und somit auch verbindend wirken.

Dabeisein können alle Kinder aus dem Donnersbergkreis und dem Kreis Kusel zwischen fünf und 13 Jahren. Es gibt Rollen als Sprecher, Schauspieler, Solist und weitere. Die Vorbesprechungen finden Ende Februar statt, dort wird das Stück vorgestellt, Noten ausgeteilt und der Probenplan organisiert werden. Diese Proben gibt es dann ab März einmal im Monat bis zur Aufführung Ende September. An jedem Termin gibt Proben in Rockenhausen, an manchen Tagen auch noch zusätzlich in Lauterecken oder Kirchheimbolanden.

Termine zur Vorbesprechung

Samstag, 24. Februar, um 10 Uhr in Rockenhausen im Kolpingsaal, Alleestraße 22

Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr in Kirchheimbolanden im Pfarrsaal, Neumayerstraße 5