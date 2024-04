Für sportbegeisterte Jugendliche gibt es das Training im Sportverein, Musikfreunde können Unterricht nehmen – aber für Jugendliche, die sich für Pflanzen oder Tiere interessieren, gibt es bislang nur wenige Angebote im Donnersbergkreis. Deswegen will der Naturschutzverein Pollichia eine Jugendgruppe für Zehn- bis 18-Jährige ins Leben rufen. Der Name: Naturdetektive. „Wir lernen, was der Hirschkäfer unter der Erde macht und welches die Lieblingspflanze des Segelfalters ist. Bevor wir ein Insektenhotel bauen, machen wir uns Gedanken, wie es aussehen muss, damit es für die Bienen wirklich hilfreich ist“, erläutert die Vorsitzende Karin Schatz. „Natürlich gehen wir auch im Wald und auf Wiesen auf die Suche, um Hirschkäfer und Segelfalter zu finden. Und vor allem soll es Spaß machen, sich mit anderen Naturbegeisterten zu treffen.“

Möglichkeit, den Verein und die Naturdetektive kennenzulernen, besteht am Freitag, 5. April, von 14 bis 17 Uhr im deutsch-französischen Obstgarten – dazu von der Autobahnabfahrt Göllheim kommend in Weitersweiler die erste Straße rechts abbiegen. „Dort erzählen wir gerne mehr darüber, was die Teilnehmer erleben werden“, sagt Schatz. „Uns interessiert natürlich, welche Wünsche die zukünftigen Naturdetektive beispielsweise auch bei der zeitlichen Gestaltung haben.“ Erreichbar ist das Team der Naturdetektive per E-Mail an jugend.donnersberg@pollichia.de oder telefonisch und per WhatsApp unter 0173 8469348.