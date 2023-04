Am vergangenen Sonntag startete das jährliche Turnier der Jugend in der Turnhalle des Bildungszentrums in Worms. Im Gegensatz zu den gewohnten regionalen Turnieren im Kunstradfahren war das Teilnehmerfeld um einiges größer und internationaler.

Aus ganz Deutschland waren die Sportler in großen Zahlen nach Worms gereist, um sich mit ihrer gleichaltrigen Konkurrenz zu messen. Das größte Starterfeld stellte die Altersklasse U11 im Schülerinnenbereich. Hier gingen insgesamt 34 Sportlerinnen an den Start. Aufgrund der hohen Dichte der Sportler, unterschieden sich die Endergebnisse nur in kleinsten Nuancen. Was bedeutet, dass sich auch nur der kleinste Fehler rächen könnte.

In der jüngsten Altersklasse Schülerinnen U11 waren in Josefine Köhler, Lea Daneluk, Jasmin Haas und Fiona Molter gleich vier Sportlerinnen des Radfahrer-Vereins Bolanden gefragt. Jasmin Haas präsentierte dabei ihre Kür gelassen und stellte mit nur 2,1 abgewerteten Punkten eine starke persönliche Bestleistung auf. Durch diese gute Leistung erzielte sie den zehnten Platz. Fiona Molter war etwas aufgeregt vor ihrem Start und hatte etwas Probleme mit ihrem Zeitmanagement. Dadurch fehlte ihr am Ende ihrer Kür wertvolle Zeit, was sich aber in der Platzierung nicht bemerkbar machte. Sie belegte den neunten Platz und schloss damit als beste Bolandenerin ab.

Emma Lickes mit fast perfekter Kür

In der Altersklasse U13 ging Klara Schlimmer selbstsicher an den Start, aber der Durchgang verlief holprig. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand sie aber schnell zu ihrer Stärke und glänzte mit einem starken zweiten Platz. In der Altersklasse U15 waren Juliana Butz und Emma Lickes gemeldet. Butz war mit nur knapp drei Punkten Abzug eine heiße Anwärterin auf den Tagespokal mit den niedrigsten Abzügen aller Altersklassen. Kurze Zeit nach ihr ging Lickes an den Start. Sie legte voll fokussiert eine nahezu perfekte Kür hin, belohnte sich mit dem dritten Platz.

Lea Baum ging als älteste der RVB-Sportler an den Start. Mit einer kleinen Unsicherheit konnte sie ihre Kür darbieten. Alle Schwerpunkte hatte sie bestens im Griff. Nur die Zeit reichte nicht aus, was sie am Ende wenige Punkte kostete. In ihrem starken Starterfeld der Juniorinnen U19 konnte sich die 16-jährige behaupten und ihren aufgestellten Platz halten.