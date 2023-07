„Nachhaltig Zukunft gestalten“, so lautet das Motto, wenn die NordPfalzEnergie-Genossenschaft am Sonntag, 16. Juli, ein Fest feiert. Auf dem Areal der Imsweiler Mühe gibt es neben Unterhaltung allerlei an Information.

Von 11 bis 18 Uhr sollen auf dem Gelände im Mühlweg 1 große wie kleine Besucher auf ihre Kosten kommen. Wie die Genossenschaft mitteilt, sind Live-Musik und ein Kinderprogramm vorgesehen. Neben Ständen mit Speisen und Getränke gibt es demnach auch zahlreiche Informations- und Verkaufsstände. Das Waren- und Infoangebot sei jeweils am Nachhaltigkeits-Motto des „Sonnentags“ orientiert.

So seien auch über den Tag verteilt zahlreiche Kurzvorträge aus den Themenbereichen Erneuerbare Energien, Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Ernährung vorgesehen. Das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung ist laut den Organisatoren als Kooperationspartner des Fests ebenso vertreten wie die Energieagentur Rheinland-Pfalz und weitere Fachleute. Das Vortragsprogramm ist im Internet auf www.nordpfalzenergie.de einzusehen. Bei einer Verlosung winkt eine Stecker-PV-Anlage.