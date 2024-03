Die Mehler-Elf spielte sich zuletzt in einen wahren Rausch – und das, obwohl beide etatmäßigen Sechser fehlten. In der C-Klasse verlor der SSV Dreisen zuletzt erneut zweistellig.

Ende Februar fanden sich die Jungs des SV Imsbach noch im Niemandsland der Tabelle wieder. Doch dann starteten die Spieler aus dem ehemaligen Bergmannsdorf eine starke Serie: Die Truppe um Spielertrainer Marcel Mehler gewann drei Heimspiele in Folge. Gegen die TSG Albisheim (6:2), den TuS Stetten (6:0) und die SG Rockenhausen/Dörnbach II (5:1) spielte sich die Mehler-Elf in einen wahren Rausch. Auch die anschließende Partie bei Aufsteiger TSG Kerzenheim gewann der SVI souverän (2:4).

Unter der Woche folgte dann der Erfolg im Derby gegen die Zweitvertretung des ASV Winnweiler. Teil des Imsbacher Aufgebots: Lukas Bossong, der in der Hinrunde noch seine Schuhe für das A-Klasse-Team des ASV schnürte. „Die Zweite des ASV ist durch die vielen Abgänge im Winter ziemlich ersatzgeschwächt. Ich kann mir vorstellen, dass die Situation für das Trainerteam nicht einfach ist und beneide sie nicht“, zeigt sich der junge Coach nach dem Derbysieg mitfühlend mit seinen Trainerkollegen. Beim 5:2-Erfolg fehlten Mehler sowie Mark Kilian, beide etatmäßigen Sechser: „Das hat man schon gemerkt, vor allem im Spiel nach vorne“, sagt der Übungsleiter. Dieser Umstand änderte nichts daran, dass die perfekte Serie nach der Winterpause fortgeführt wurde. Fünf Siege in Folge mit 26:7 Toren hievten das Team um Kapitän Artur Luft zurück in den Kampf um den Relegationsplatz.

SVI: Gute Ausgangslage dank einem Spiel weniger

Weil zeitgleich zur Imsbacher Siegesserie die SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen beim TuS Stetten und der TuS Bolanden gegen Ligaprimus FC Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach verloren, änderte sich das Tabellenbild erheblich. Mit 38 Punkten aus 16 Spielen liegt es nun wieder in den Händen des SVI, den Relegationsplatz zu übernehmen. Die einen beziehungsweise zwei Punkte besser platzierten Teams aus Bolanden und dem Appeltal haben nämlich bereits eine Partie mehr absolviert. „Die Ergebnisse sind natürlich optimal für uns. Der zweite Platz ist in der Kabine auf jeden Fall ein Thema. Ich selbst denke allerdings eher von Spiel zu Spiel“, sagt Mehler. Da der SVI von allen Teams das wohl härteste Restprogramm hat, wahrscheinlich der richtige Ansatz.

Vollkommen anders gestaltet sich die Situation beim SSV Dreisen. Das Schlusslicht der C-Klasse kassierte bei seiner 1:11-Schlappe gegen den FC Marnheim bereits die sechste zweistellige Saisonniederlage. Bei der jüngsten Pleite trat die ohnehin als 9er-Team gemeldete Mannschaft gar nur zu acht an. Mit 22:108 Toren nach 14 Spielen steht der SSV weiter punktlos auf dem letzten Tabellenplatz. Umso beeindruckender, dass die Mannschaft mit nur zwölf Gelben Karten den dritten Rang der Fairness-Tabelle belegt und jedes Spiel ordentlich zu Ende bringt.