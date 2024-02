So schnell wie möglich sollen die veralteten Lampen in der Rockenhausener Donnersberghalle durch neue ersetzt und zudem auf LED-Technik umgestellt werden. Grund: In den vergangenen Monaten hatte es mehrere Feuerwehr-Einsätze wegen qualmender Deckenleuchten gegeben.

„Das letzte Mal war es so gravierend, dass es vielleicht zu einer schlimmeren Situation gekommen wäre, wenn wir es nicht rechtzeitig bemerkt hätten. Die Lampen harren dringend des Austauschs“, sagte Bürgermeister Michael Cullmann im Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land in Winterborn. Deshalb werde die Erneuerung als erste und vorgezogene Maßnahme aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) finanziert.

Wie berichtet hat das Land der VG aus dem vor zwei Jahren aufgelegten Fördertopf rund 508.000 Euro bewilligt. Davon entfällt laut Schätzung ein höherer fünfstelliger Betrag auf die Umrüstung der Beleuchtung in der Donnersberghalle. Insgesamt werden 180 Millionen Euro an die rheinland-pfälzischen Kommunen ausgeschüttet – die Verteilung erfolgt abhängig von den Einwohnerzahlen. Das Besondere dabei: Projekte werden zu 100 Prozent gefördert; die VG muss keine Eigenanteile aufbringen, sofern es sich um neu eingestellte Maßnahmen handelt, die dem Klimaschutz dienen.

Arbeiten sollen in Schulferien ausgeführt werden

Eingereicht wurde der Antrag am 11. Januar, informierte VG-Bauamtsleiter Michael Groß – laut der das Land betreuenden Energieagentur hätte der Zuschussbescheid binnen weniger Tage in der Nordpfalz eintreffen sollen. Dies war aber bis zur Sitzung nicht der Fall. Um keine weitere Zeit zu verlieren, hat der Rat die Verwaltung zur Durchführung der Ausschreibung und Cullmann zur Auftragsvergabe ermächtigt. Inzwischen liegt nun die Bewilligung vor.

Da die Halle ja auch für den Schulsport genutzt wird, sei es sinnvoll, die Arbeiten in der unterrichtsfreien Zeit auszuführen, so Groß. Allerdings sei eine gewisse Vorlaufzeit notwendig: „Die Lampen haben eine Lieferzeit von etwa sechs bis zehn Wochen, folglich kommen dafür wohl die Pfingst- oder die Sommerferien in Frage.“ Bleibt für die Verantwortlichen die Hoffnung, dass es bis dahin keine weiteren Feuerwehr-Einsätze in der Donnersberghalle gibt.