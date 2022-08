Schwer aber zum Glück nicht lebensgefährlich wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstagvormittag beim Mitfahrerparkplatz an der A63 in Winnweiler verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 68-jähriger Autofahrer von der Autobahnabfahrt auf die B48 in Richtung Rockenhausen auffahren. Dabei kollidierte er mit einem in Richtung Enkenbach-Alsenborn fahrenden Motorradfahrer.

Der 55-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache und des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Für die Unfallaufnahme war die B48 sowie die Autobahnabfahrt Winnweiler für etwa vier Stunden voll gesperrt.