Der Sport steht am kommenden Wochenende in Göllheim im Mittelpunkt. Zunächst werden am Freitagabend auf dem Göllheimer Sportgelände die Sportler des Jahres 2022 gekürt, es folgt am Samstag der Tag des Donnersberger Sports mit vielen Vorführungen und Mitmach-Angeboten.

Die Spannung steigt: Wer wird die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2022 im Donnersbergkreis? Wer ist das Talent des Jahres, wer der Trainer des Jahres 2022? All diese Fragen werden am Freitagabend auf dem Göllheimer Sportgelände beantwortet, wenn um 19 Uhr auf der großen Bühne die Ehrung des Donnersbergkreises und der RHEINPFALZ beginnt. Uwe Renners, der stellvertretende Chefredakteur der RHEINPFALZ, wird dann die Veranstaltung eröffnen und in den folgenden etwa zwei Stunden auch als Moderator begleiten.

Immerhin: Eine Entscheidung steht schon fest und wurde auch in der RHEINPFALZ bereits vermeldet: Der TuS Dannenfels ist vom Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises zum Verein des Jahres 2022 gekürt worden. Damit ist der TuS der Nachfolger der TSG Eisenberg, die im Vorjahr der Verein des Jahres geworden war.

Enge Entscheidungen und Überraschungen

In allen anderen Kategorien sind die Entscheidungen zwar nach der Online-Wahl – die bis zum 18. Juni ging – gefallen, werden aber bis zum Freitagabend nicht verraten. Nur so viel: Teilweise gab es enge Entscheidungen und auch Überraschungen. Gleiches gilt für das Talent und die Trainer des Jahres, die zwar vom Sportlerwahl-Beirat bereits vorab ausgewählt wurden, aber erst am Freitagabend mit der Entscheidung überrascht werden sollen.

Abgerundet wird das Programm am Freitagabend durch die musikalische Begleitung der Dunnerschbejer Wildsaufetzer und einem Auftritt der Show-Turn-Gruppe Crazy Jumpers der TSG Eisenberg. Jeder Sportinteressierte oder Neugierige, der am Freitagabend dabei sein will, ist herzlich willkommen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Vereine können sich präsentieren

Gleiches gilt auch für das nächste Sportereignis gleich am Tag darauf. Denn dann geben von 9 bis 14 Uhr der Donnersbergkreis und der Sportbund Pfalz mit dem Tag des Donnersberger Sports in Göllheim den Sportvereinen die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bürgerinnen und Bürger sollen dabei die Möglichkeit haben, verschiedene Sportarten auszuprobieren – und auch, im Schnelldurchlauf das deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Das Schwimmen dafür findet schon am Freitag von 15 bis 18 Uhr im Waldschwimmbad in Eisenberg statt, die anderen Disziplinen dann ab 9 Uhr im Stadion in Göllheim.

Der Tag des Donnersberger Sports soll so eine Art Rundum-Übersicht geben, was die Donnersberger Sportvereine alles zu bieten haben, was es für vielfältige Möglichkeiten gibt, sich sportlich zu betätigen. Die Ortsgemeinde und verschiedene Vereine haben Ideen gesammelt, um den Tag des Sports nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr noch attraktiver zu gestalten.

Einige Vereine präsentieren sich am Samstag auf der Bühne mit Vorführungen, andere im Stadion, im Carl-Diem-Weg oder an Mitmach-Ständen, die Teil der Donnersberger Olympiade sind. Offiziell eröffnet wird der Tag des Donnersberger Sports um 10 Uhr auf der Bühne im Beisein des Kreisbeigeordneten Jamill Sabbagh, Sportbund-Präsident Rudolf Storck und Sportbund-Vizepräsident Tristan Werner. Um 10 Uhr öffnen dann auch die Mitmach-Stände auf dem Sportgelände.