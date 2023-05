Schwere Verletzungen erlitten hat ein Mann am Dienstagnachmittag bei einem Unglück in einem Weinberg zwischen Obermoschel und Niedermoschel. Er hatte mit einer Weinbergraupe den steilen Rebenhang am Selberg talwärts gemulcht, als das sichernde Stahlseil zwischen Kettenfahrzeug und Traktor riss. Der Mann ist daraufhin mit der Raupe den Abhang hinunter gerutscht und über eine drei Meter hohe Mauer auf einen Wirtschaftsweg gestürzt. Glück im Unglück: Er wurde nicht von dem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Erstversorgung durch Feuerwehr und Rettungsdienst ist er mittels Seilwinde aus dem unwegsamen Gelände in den Rettungshubschrauber gezogen und anschließend in ein Krankenhaus geflogen worden.