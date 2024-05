Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Requiem von Gabriel Fauré verabschiedet sich Bezirkskantor Martin Reitzig am Sonntag nach Pfingsten in den Ruhestand. Die Bezirkskantorei Kirchheimbolanden-Winnweiler probt derzeit für das Konzert in der protestantischen Paulskirche in Kirchheimbolanden. Die RHEINPFALZ hat zugehört.

Die Kirchenmusik im jetzigen Dekanat Donnersberg (ehemals Kirchheimbolanden)