Am 24. Februar veranstaltet der Leichtathletikclub Donnersberg in diesem Jahr zum 31. Mal den Donnersberglauf. Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen können teilnehmen.

Der LC Donnersberg bietet am kommenden Sonntag zum letzten Mal sein Vorbereitungstraining für den Donnersberglauf an. Alle, die den Berglauf bestreiten wollen, können dann noch einmal auf der Originalstrecke trainieren. Die Läufer des LC Donnersberg übernehmen die Betreuung. So kann jeder in seinem Tempo laufen und findet sicher auch ähnlich schnelle Trainingspartner. Es erfolgt keine Zeitnahme. Die Strecke ist für das Training nicht abgesperrt, jeder läuft auf eigene Gefahr. Treffpunkt ist am Sonntag um 10 Uhr am Bürgerhaus Steinbach.

Der Donnersberglauf wird als erster Wertungslauf zum Pfälzer Berglauf-Pokal 2024 gewertet. Start für den Lauf über 7,2 Kilometer ist am 24. Februar um 15 Uhr am Bürgerhaus in Steinbach. Um den Donnersberg zu bezwingen, muss vom Startpunkt in Steinbach aus eine Höhendifferenz von ungefähr 418 Metern überwunden werden. Die Startgebühr beträgt zwölf Euro für Erwachsene und zehn Euro für Jugendliche. Anmeldung zum Lauf unter www.lc-donnersberg.de oder über https://my.raceresult.com/268478/.