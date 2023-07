Am Ende eines stimmungsvollen musikalisch-literarischen Freitagabends mit dem Thema Liebe auf der Freilichtbühne Obermoschel gab es Lob und Applaus. Auf ganz unterschiedliche Arten wurden Texte vorgetragen.

Die 70 Besucher der musikalischen Lesung am Freitag fieberten bei den gehaltvollen Gedichten, Balladen und anderen Texten über die Liebe begeistert mit und brachten zum Ausdruck, dass der Abend unter dem Motto „Liebe, Leben – Liebe leben – Liebesleben“ Lust auf mehr mache.

Nach dem Auftakt mit dem Balladen-Stadtspaziergang durch die kleinste pfälzische Stadt im vergangenen Herbst war der Andrang diesmal noch mal größer. Alle Besucher ließen sich von dem Team der Obermoscheler Stadtbücherei mit Thomas Rüsche-Lohr, Petra Lohr, Gerhild Axen sowie Armin Schwerdt von der Liebe in den Abend und förmlich in den Bann ziehen. Beeindruckt und erstaunt vom guten Zuspruch, eröffneten Büchereileiterin Erika Fischer-Janotta und Walburga Voegtle mit Bezug auf den Schriftsteller Theodor Fontane, der die Liebe einst als „weites Feld“ bezeichnete, die Veranstaltung und dankten dem anwesenden Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel für die Unterstützung. Angekündigt wurden berührende, heitere, nachdenkliche moderne Texte wie auch klassische Gedichte.

Mal mit Gefühl, mal völlig verrückt

Vorgetragen wurden sie mal mit mehr, mal mit weniger Gefühl, mal mit Kalkül, mal Hals über Kopf und völlig verrückt. Auf jeden Fall segelten alle vier Akteure an einem kurzweiligen Abend hart am Liebessturm, suchten einen Hafen und fanden manchmal was ganz anderes. Lustvoll wurden die Wege und Irrwege der Liebe, ihre Hoffnungen aber auch Verwerfungen, ihre Glückseligkeit und Verletzlichkeit, ihr Humor und Witz an guten wie schlechten Tagen aufgezeigt. Begleitet von Musik- und Gesangsstücken ging es dann immer mitten ins Herz der Gäste, der Liebestrank für einen Abend oder für einen längeren Zeitraum war damit fertig zubereitet – und der Liebesfunke hatte es leicht, zum Publikum überzuspringen.

Das musikalisch-literarische Programm war auch eine Würdigung der Dichter und Songschreiber, die uns schöne künstlerische Werke hinterlassen haben, die mit Poesie und Musikalität auch dem Alltag des Besuchers neue Farbe geben konnten. Die Kraft und Schönheit der Liebe mit all ihren Hindernissen kam in Texten und Liedern von Erich Fried, Friedrich Halm, Conrad Ferdinand Meyer, Ernst Otto, Friedrich von Schiller, Hugo von Hofmannsthal, Hans-Dieter Hüsch, Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen, der auch als „Lügenbaron“ bekannt ist, und in Texten einiger anderer Autoren zum Ausdruck.

Zugabewünsche werden erfüllt

Einfach schön, die Liebe an diesem Abend auf der Freilichtbühne. Die Zugabewünsche wurden gerne erfüllt. Noch eine Zeit lang saß das Publikum an einem lauschigen Liebes-Sommerabend bei einem Glas Obermoscheler Wein zusammen.