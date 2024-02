Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Steinbach eilt in der Fußball-Landesliga West derzeit von Sieg zu Sieg. Das Team von Trainer Daniel Ghoul feierte am Samstagnachmittag einen 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg bei der abstiegsbedrohte SG Rieschweiler. Es war der zwölfte Dreier in Folge. Ghoul will aber trotz der Erfolgsserie derzeit (noch) nicht vom Aufstieg reden.

Mit einem Arbeitssieg hat der TuS Steinbach am Wochenende seinen Vorsprung an der Ligaspitze verteidigt. „Rieschweiler hat gezeigt, dass sie besser sind als sie in der Tabelle stehen“, sagte