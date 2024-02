Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Erste gegen den Letzten, klare Sache, oder? TuS-Trainer Daniel Ghoul warnt trotzdem vor dem Heimspiel.

Für Fußball-Landesligist TuS Steinbach geht es am Sonntag weiter. Der aktuelle Tabellenführer empfängt am Sonntag, 14.30 Uhr, in einem Nachholspiel den Vorletzten VfL Simmertal. Das Team von