Am Donnerstag hat der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing den Landesehrenpreis im Bäckerhandwerk verliehen. Unter den Preisträgern ist auch die Bäckerei von Wolfgang Schmidt, Dreisen.

Die Feier fand virtuell statt. Außer Schmidt wurden acht weitere Bäckermeister aus dem Bezirk der Handwerkskammer Pfalz ausgezeichnet.

Der Preis wird an handwerklich arbeitende Bäckereien verliehen, die ihre Backwaren selbst herstellen und eine hohe Qualität anbieten. Außerdem zeichnen sich die prämierten Bäckereien durch Regionalität und den Einsatz sowie die Ausbildung von Fachkräften aus. Die Handwerkskammer hat den Preisträgern zu ihrer, so wörtlich, „vorbildlichen Leistung“ gratuliert.

Wertschätzung für Handwerksberuf

„Die Traditionsbäckereien in den ländlichen Regionen der Pfalz sind echte Handwerksbetriebe, die in harter Konkurrenz zur industriellen Produktion stehen“, heißt es dazu in einer Presseerklärung der Handwerkskammer. Der Landesehrenpreis solle die Wertschätzung für diesen Handwerksberuf ausdrücken und kleine und mittelständische Bäckereien fördern, sagte Till Mischler, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es umso wichtiger, diese Betriebe zu unterstützen. Jeder von uns kann dazu beitragen, indem er bei seinem örtlichen Bäcker einkauft und somit dem lokalen Handwerk hilft“, so Mischler.

Deutsches Brot in der ganzen Welt bekannt

„Mit dem Landesehrenpreis möchten wir deutlich machen: Es gibt sie noch – die handwerklich arbeitenden, inhabergeführten Bäckereien“, sagte Wirtschaftsminister Wissing. „Die Bäckereien, die das erstklassige Brot backen, für das Deutschland in der ganzen Welt bekannt ist. Der Landesehrenpreis würdigt ihr handwerkliches Können.“

Der Minister zeigte sich überzeugt, dass handwerkliche Backkunst auch zukünftig eine Perspektive hat. Regionalität und Qualität rückten beim Kunden zunehmend in den Fokus. Mehr und mehr Konsumenten wollten wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie sie hergestellt werden. Noch dazu sei die Herstellung von Brot und Backwaren durch mittelständische Bäckereien aufgrund der regionalen Produktion bedarfsorientiert und nachhaltig.