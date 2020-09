Ab 5. Oktober wird im Donnersbergkreis Gartenabfall eingesammelt. Die Abfuhr von Haus zu Haus ist für Grüngut bestimmt, das im eigenen Garten nicht kompostiert werden kann, wie die Kreisverwaltung informiert.

Das Grüngut soll am Abholtermin ab 6 Uhr gebündelt an der Straße bereitstehen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. In Plastiktüten verpacktes Grüngut wird nicht mitgenommen. Auskunft zur Sammlung gibt Frau Dejon unter Telefon 06352 710-142. Die Termine:

5. Oktober: Münchweiler, Börrstadt, Breunigweiler, Sippersfeld, Gonbach;

6. Oktober: Bennhausen, Jakobsweiler, Weitersweiler, Dreisen, Steinbach, Standenbühl;

7. Oktober: Bolanden, Marnheim;

8. Oktober: Göllheim;

13. Oktober: Ottersheim, Rüssingen, Lautersheim, Biedesheim;

14. Oktober: Ilbesheim, Stetten, Immesheim, Zell, Niefernheim, Harxheim, Bubenheim;

15. Oktober: Haide, Bischheim, Rittersheim, Gauersheim, Albisheim, Einselthum;

16. Oktober: Kirchheimbolanden;

19. Oktober: Morschheim, Orbis, Oberwiesen, Kriegsfeld, Mörsfeld;

20. Oktober: Niederhausen, Winterborn, Münsterappel, Kalkofen, Oberhausen, Gaugrehweiler;

21. Oktober: St. Alban, Stahlberg, Würzweiler, Gerbach, Ruppertsecken, Marienthal, Dannenfels;

22. Oktober: Falkenstein, Imsbach, Alsenbrück-Langmeil, Schweisweiler, Imsweiler, Dörnbach, Dielkirchen;

23. Oktober: Bayerfeld-Steckweiler, Mannweiler-Cölln, Oberndorf, Alsenz;

26. Oktober: Rockenhausen;

27. Oktober: Niedermoschel, Obermoschel, Unkenbach, Sitters, Schiersfeld, Finkenbach-Gersweiler, Waldgrehweiler, Ransweiler;

28. Oktober: Bisterschied, Schönborn, Katzenbach, Teschenmoschel, Dörrmoschel, Rathskirchen, Seelen, Reichsthal;

29. Oktober: Gundersweiler, Gehrweiler, Höringen, Potzbach, Wartenberg-Rohrbach, Lohnsfeld;

30. Oktober: Winnweiler, Hochstein.