Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Man hat etwas erledigt, kommt zum Auto und sieht einen Strafzettel unter dem Scheibenwischer klemmen. Die erste Reaktion: „Mist!“ Die zweite: „Haben die denn nichts Besseres zu tun?“ – Aber wie viele Knollen werden eigentlich wirklich verteilt, und gibt es Schwerpunkte? Wir haben nachgefragt.

Wer ab und zu aus dem idyllischen Donnersbergkreis in die Ferne schweift, wird es schon gemerkt haben: Anderswo herrschen oft rigide Regeln, was das Parken betrifft: In den Straßen ist