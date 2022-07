Das Klimaschutzmanagement des Donnersbergkreises lädt am Donnerstag, 28. Juli, um 19 Uhr zu einem Klima-Treff im Dorfgemeinschaftshaus in Niedermoschel ein. Dort soll über Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Eigenstromerzeugung informiert werden, sowie auf Vorteile von Photovoltaik aufmerksam machen. Darunter fällt unter anderem, welche Gegebenheiten ein Dach erfüllen muss, um für eine Photovoltaikanlage in Frage zu kommen, und was es für Fördermittel und Finanzierungsmöglichkeit gibt. Anmeldung unter Telefon 06352 710-327 oder per E-Mail an kjacubasch@donnersberg.de.