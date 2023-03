Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vertreter der „Letzten Generation“ und von „Fridays for Future“ diskutierten am Samstag in der Donnersberghalle mit Politikern und dem Publikum über Maßnahmen gegen den Klimawandel. Dabei ging es vor allem um das „Wie“, das „Wo“ und das „Wann“.

In ihrer Vision waren sich Micha Frey, Maurice Conrad, Marcel Divivier-Schulz und Margit Conrad einig: Mittelfristig muss Deutschland, muss aber auch die Welt deutlich